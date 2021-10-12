Песков назвал кризис мировой экономики причиной повышения прогноза инфляции на год

К росту цен в России привели последствия кризиса в мировой экономике. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новые данные Минэкономразвития по годовому прогнозу инфляции в стране, передает РИА Новости.

Теперь ведомство ожидает, что уровень инфляции в 2021 году вместо запланированных 5,8% составит 7,4%.

Представитель Кремля отметил, что на цены влияет неустойчивость на международных рынках и что, хотя их рост пока удается сдерживать, страна не застрахована полностью от этих процессов. «Россия не может жить в замкнутом контуре», — сказал он.

Заместитель министра финансов РФ Владимир Колычев ранее предположил, что инфляция в России близка к пику, но к концу года ее показатель должен снизиться.

В свою очередь Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями прошедших в Государственную Думу партий заметил, сославшись на оценки различных экспертов, что уровень инфляции составит около 6%.