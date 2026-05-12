Песков назвал главным условием переговоров РФ и Европы политическую волю к диалогу

Посредником в переговорах между Россией и Европой может стать любой политик, если есть желание восстановить диалог. Так пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков прокомментировал РИА Новости информацию о возможном назначении президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера на роль посредника.

По словам Пескова, можно перечислять разные известные фамилии, однако главным условием остается политическая воля к восстановлению диалога.

В субботу Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера предпочтительным кандидатом на роль посредника. При этом Президент России отметил, что европейские страны должны самостоятельно определить политика, которому доверяют и который не выступал с резкими заявлениями в адрес Москвы.

В последнее время в европейских странах все чаще звучат призывы к возобновлению контактов с Россией. Председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщал, что обсуждает этот вопрос с членами Евросоюза. Президент Франции Эммануэль Макрон направлял в Москву своего дипломатического советника.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер также выступал за восстановление контактов с Россией, в том числе для импорта энергоресурсов в условиях мирового кризиса. О необходимости диалога с Москвой неоднократно говорил и президент Финляндии Александр Стубб.