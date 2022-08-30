Песков назвал фейком новость о поставке России иранских беспилотников

Новость о том, что Иран якобы поставил России беспилотники для использования во время спецоперации на Украине, — фейк. С таким заявлением выступил сегодня пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что это далеко не первый фейк, публикуемый The Washington Post в последнее время. «Что касается наших взаимоотношений с Ираном, они развиваются динамично, они развивались и раньше, они развиваются и сейчас, и будут развиваться», — цитирует Пескова ТАСС.

В публикации сообщалось, что в Россию прибыла первая партия БПЛА типа Mohajer-6 и Shahed.