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Ру Тат
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Политика
30 августа 2022  14:26

Песков назвал фейком новость о поставке России иранских беспилотников

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Новость о том, что Иран якобы поставил России беспилотники для использования во время спецоперации на Украине, — фейк. С таким заявлением выступил сегодня пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что это далеко не первый фейк, публикуемый The Washington Post в последнее время. «Что касается наших взаимоотношений с Ираном, они развиваются динамично, они развивались и раньше, они развиваются и сейчас, и будут развиваться», — цитирует Пескова ТАСС.

В публикации сообщалось, что в Россию прибыла первая партия БПЛА типа Mohajer-6 и Shahed.

#Дмитрий Песков #беспилотники #Иран
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