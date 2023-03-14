Песков назвал единственный путь для достижения целей СВО

В текущей ситуации целей специальной военной операции удастся достичь лишь военным путем. Другие сценарии невозможны из-за позиции, занятой киевскими властями, заявил журналистам пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы должны достигнуть наших целей. Сейчас это возможно только военным путем. При нынешней позиции киевской власти», — приводит его слова ТАСС.

Оценив предложение итальянского Премьера Джорджии Мелони о переговорах в Ватикане, Песков отметил, что «пока это невозможно».

Напомним, что спецоперация на Украине стартовала чуть более года назад. О ее начале 24 февраля объявил Президент РФ Владимир Путин. В качестве целей, стоящих перед ВС России, были названы защита жителей Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.