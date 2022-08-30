Песков назвал единственное препятствие для работы «Северного потока»

Поставкам по «Северному потоку» мешают только западные санкции, никаких других проблем нет. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.

Напомним, что с завтрашнего дня и до 2 сентября транзит газа прервется на время техобслуживания последнего действующего перекачивающего агрегата.

«Есть гарантия того, что поставкам кроме технологических проблем, вызванных санкциями, ничего не мешает, — подчеркнул официальный представитель Кремля. — Россия была и остается готовой исполнять все свои обязательства».

Он напомнил, что Европа, а также США, Канада и Великобритания ввели санкции против России, которые препятствуют ремонту и сервисному обслуживанию турбин, а также их возврату в места эксплуатации. «Других препятствий в исполнении Россией своих обязательств нет», — добавил Песков.

Ранее Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва не использует нефть и газ в качестве оружия политической борьбы. В то же время Европа, собственноручно перекрыв поставки газа, теперь ищет виноватых, заявил он.