Песков назвал диверсией сообщения о якобы запрете выезда мужчин из России

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков назвал информационной «уткой» сообщения о запрете выезда мужчин из страны с 9 января, передает РИА Новости.

«Да, это обычная информационная утка, информационная диверсия, скажем так», – сказал представитель Кремля.

Ранее украинские СМИ, ссылаясь на управление разведки Минобороны страны, писали, что ФСБ якобы направила во все пограничные управления приказ по «обеспечению ограничения выезда за пределы России граждан, имеющих вывод о готовности к военной службе из категорий "А", "Б" и "В"».