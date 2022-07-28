Песков назвал фейком данные американских СМИ о потерях РФ в ходе спецоперации на Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не верить публикациям американских СМИ о потерях российской армии во время специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«В наше время даже самые солидные газеты не гнушаются распространением всевозможных фейков, это, к сожалению, практика, которая встречается всё чаще и чаще, вот так к этому и следует относиться», — заявил Песков.

При этом пресс-секретарь Президента РФ добавил, что опубликованная в газете информация не является официальным заявлением правительства США.

Ранее газета The New York Times рассказала, что администрация Президента США Джо Байдена сообщила о значительных потерях убитыми и ранеными, которые понесла Россия с начала операции на Украине. Такая оценка была представлена на брифинге Государственного департамента, Министерства обороны, Комитета начальников штабов и Управления директора национальной разведки США 27 июля.

Последний раз Министерство обороны РФ отчитывалось о потерях на Украине 25 марта. По данным ведомства, на тот момент погиб 1351 российский военный, еще 3825 были ранены.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Почти сразу после этого Роскомнадзор потребовал от СМИ освещать ход событий, опираясь только на сведения, исходящие от российских официальных источников.