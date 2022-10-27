Песков назвал чудовищной ложью слова о том, что Советский Союз не освобождал Польшу

Освобождая Польшу от фашистов, погибло очень много граждан Советского союза, заявил пресс-секретарь главы российского Президента Дмитрий Песков. Он назвал заявления польских политиков о том, что советский народ не принес свободу и мир в Польшу чудовищной ложью, сообщает РИА Новости.

«Очередная попытка оболванивать молодое поколение поляков. И растить их, вскармливать их, питая этой ложью и провоцируя ненависть к русским», — сказал представитель Кремля.

Он выразил надежду на то, что история расставит все по местам и покажет неправильность и лживость таких слов.

В последние годы в Польше начали демонстративно сносить памятники героям СССР, сражавшимся против нацистской Германии, уничтожена уже сотня монументов. Варшава также неоднократно предпринимала попытки обвинить Россию в фальсификации советской истории и отрицала вклад СССР в защиту и освобождение республики от фашистов. Президент Польши Анджей Дуда летом 2017 года также подписал поправки в закон о запрете пропаганды тоталитаризма в названиях объектов публичного пользования. Документ предполагает и снос советских памятников.