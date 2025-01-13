Песков назвал атаку на станцию «Турецкого потока» актом энерготерроризма

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Попытка Вооруженных сил Украины атаковать компрессорную станцию «Русская», в Краснодарском крае, обеспечивающую подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток», — продолжение линии энергетического терроризма. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Субботняя попытка киевского режима атаковать компрессорную станцию „Русская“ в Гай-Кодзоре Краснодарского края по сути является продолжением линии энергетического терроризма, которой придерживается Киев, по всей видимости, под кураторством заокеанских друзей уже давно», — отметил Песков (цитата по РИА Новости).

По мнению пресс-секретаря Президента РФ Владимира Путина, это новое звено в цепи диверсий, призванных воспрепятствовать поставкам российского газа в Европу.

«Бенефициарами являются США, которые значительно, последовательно увеличивают поставки сжиженного газа на европейские рынки. Причем это газ, который продается по весьма и весьма завышенным ценам», — уверен он.

Ранее Министерство обороны РФ рассказало, что Украина 11 января попыталась атаковать с помощью девяти беспилотников компрессорную станцию «Русская» в населенном пункте Гай-Кодзор. Утверждается, что все дроны удалось сбить, обломки одного из них незначительно повредили здание и оборудование газоизмерительной станции. Сотрудники «Газпрома» устранили последствия инцидента, сейчас газ прокачивается в штатном режиме.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) увидел в этой атаке «нападение на суверенитет» стран — получателей газа.