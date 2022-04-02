Песков: Нападение на Белоруссию будет приравниваться к нападению на Россию

Нападение на любого члена ОДКБ, особенно на Белоруссию, будет приравниваться к нападению на Россию и реакция на это будет соответствующей. Об этом в интервью каналу «Беларусь 1» рассказал пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

«Естественно, нападение на любого члена ОДКБ, особенно нападение на нашего ближайшего союзника, по сути, приравнивается, к нападению на РФ. Поэтому здесь абсолютная взаимная поддержка России и Белоруссии, это является абсолютной константой, и никто не может и не должен подвергать это сомнению», — приводит его слова РИА Новости.

Песков подчеркнул, что Россия никогда не совершала действий, которые могли бы расцениваться как вмешательство во внутренние дела Минска, так как дорожит отношениями с Белоруссией.

«Президент Беларуси во время последних бесед с Путиным рассказывал ему о процессе внесения поправок [в конституцию Белоруссии]. Но ни разу, естественно, ни российский Президент, ни кто-то в России не делал чего-то, что могло бы восприниматься как попытка вмешательства во внутренние дела», — отметил официальный представитель Кремля.