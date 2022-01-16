Песков надеется на политическую мудрость Путина и Байдена в вопросах безопасности

Россия выражает обеспокоенность по вопросам безопасности в Европе. В решении проблемы, а также поиске возможности для продолжения диалога могут помочь опыт и политическая мудрость Президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джозефа Байдена. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По его словам, ситуацию, сложившуюся вокруг российских обеспокоенностей, можно назвать критической.

«Я искренне верю, что мудрость наших лидеров, политическая мудрость и политический опыт Президента [РФ Владимира] Путина и политическая мудрость и политический опыт Президента [США Джозефа] Байдена будут хорошей почвой для продолжения попыток найти точки соприкосновения», — заметил Песков.

Пресс-секретарь добавил, что если США выразят намерения обсудить и учесть обеспокоенности России, то это станет точкой соприкосновения для продолжения переговоров. «Если мы так и будем получать в ответ, что это не обсуждается, то это причина для пессимизма», — заключил Песков.