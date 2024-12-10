Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Песков: На прямую линию Путина поступило около 300 тыс. обращений
На прямую линию Президента РФ Владимира Путина уже поступило порядка 300 тысяч обращений. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Интерес (к прямой линии) большой», – сказал Песков журналистам.
Он добавил, что женщины чаще мужчин оставляют свои обращения.
Прямая линия Путина в этом году состоится 19 декабря. Она пройдет в совмещенном формате с Большой пресс-конференцией главы государства. Впервые прямая линия с Президентом в нашей стране состоялась в декабре 2001 года.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»