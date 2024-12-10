Песков: На прямую линию Путина поступило около 300 тыс. обращений

На прямую линию Президента РФ Владимира Путина уже поступило порядка 300 тысяч обращений. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Интерес (к прямой линии) большой», – сказал Песков журналистам.

Он добавил, что женщины чаще мужчин оставляют свои обращения.

Прямая линия Путина в этом году состоится 19 декабря. Она пройдет в совмещенном формате с Большой пресс-конференцией главы государства. Впервые прямая линия с Президентом в нашей стране состоялась в декабре 2001 года.