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Песков: На послание Президента РФ приглашены участники спецоперации
Участники специальной военной операции были приглашены на послание Президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
«Он [состав] достаточно традиционный. Естественно, это депутаты и сенаторы. Будут участники специальной военной операции, много других представителей», – рассказал представитель Кремля.
Напомним, Президент России выступит с посланием Федеральному собранию завтра, 21 февраля.
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