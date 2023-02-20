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Политика 20 февраля 2023 12:47

Песков: На послание Президента РФ приглашены участники спецоперации

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Участники специальной военной операции были приглашены на послание Президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Он [состав] достаточно традиционный. Естественно, это депутаты и сенаторы. Будут участники специальной военной операции, много других представителей», – рассказал представитель Кремля.

Напомним, Президент России выступит с посланием Федеральному собранию завтра, 21 февраля.

#Владимир Путин #Послание Президента РФ Федеральному Собранию
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