Песков о «феномене Путина»: Его действия отвечают ожиданиям людей

Стабильно высокий рейтинг доверия граждан России к Президенту РФ Владимиру Путину доказывает, что его действия соответствуют запросам людей, считает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что поддержка народа для российского лидера важнее всего при принятии всех решений. Об этом сообщает РИА Новости.

«Действительно, это такой феномен: Путин — высокий уровень доверия населения. Это говорит о том, что он работает эффективно, и главное — то, что он делает, действительно, отвечает чаяниям людей», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, считают ли в Кремле рейтинг Президента России достаточным и ориентируется ли на него Путин.

Песков напомнил, что на широкой поддержке граждан российский лидер всегда основывает все свои решения и работу, о чем он сам неоднократно говорил.

По последним результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, главе государства доверяют 78,7% россиян, его деятельность одобряют 75%.