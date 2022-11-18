Песков: Мы за переговоры, но «заманивать» куда-то лучше Зеленского

Москва приветствует любые усилия в налаживании мирных переговоров с Киевом, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Однако «заманивать» на такие переговоры российскую сторону не придется, отметил он. Так Песков прокомментировал слова экс-премьера Италии Сильвио Берлускони о том, что только он может «заманить» Президента РФ Владимира Путина за стол переговоров.

«Мы всегда рады приветствовать любые усилия в плане миротворчества. Что касается „заманивать“ кого-то. Лучше куда-нибудь заманить президента Зеленского», — заявил Песков (цитата по РИА Новости).

Также Песков в очередной раз подчеркнул роль Запада в переговорах России и Украины. Он подчеркнул, что без разговоров с Западом позиция Киева «весьма и весьма изменчива».

«<...> Направляющим, подкрепляющим и укрепляющим элементом такого общения могло бы быть и общение с Западом, ибо директивы, которые поступают оттуда весьма скрупулезно выполняются Киевом», — пояснил он.