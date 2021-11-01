Песков: Москва рассчитывает на продолжение контактов с Вашингтоном на высшем уровне

России и США необходимо продолжить контакты на высшем уровне, так как это очень важно для двусторонних отношений и диалога по международной проблематике, заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы сходимся в том, что контакты на высшем уровне необходимы, нужны как с точки зрения наших двусторонних отношений, так и нашего диалога, который касается более широкой географии», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что Москва также рассчитывает на продолжение контактов с Вашингтоном в сфере кибербезопасности. По его словам, уже состоялась целая серия российско-американских консультаций по данной теме.