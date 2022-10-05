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Политика
5 октября 2022  14:34

Песков: Москва поможет регионам с выплатами мобилизованным

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Если у регионов возникнут проблемы с выплатами мобилизованным, вопрос будет решаться вместе с федеральным центром. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

Ранее глава Омской области Александр Бурков заявил, что регион испытывает сложности со средствами на единовременные выплаты для призванных по частичной мобилизации.

По словам Пескова, такое может случиться, так как это дополнительные расходы, легшие на региональный бюджет.

«Много программ развития работает, вы видите, в регионах, большая нагрузка на региональные бюджеты. Сейчас возникает дополнительная нагрузка. Разумеется, у некоторых регионов есть, скажем так, резерв прочности, у некоторых он минимальный или его нет. Поэтому такие ситуации могут возникать, но во взаимодействии с федеральным центром это все будет решаться», — цитирует официального представителя Кремля ТАСС.

Напомним, что 21 сентября Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам и объявил о начале частичной мобилизации. Под нее попадают 300 тыс. резервистов, имеющих боевой опыт.

#Дмитрий Песков #выплаты #мобилизация
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