Песков: Москва не закрывала дверь для переговоров с Киевом

Для организации российско-украинских переговоров есть все возможности, Москва никогда не выступала против обсуждения мирного урегулирования конфликта, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом украинская сторона еще до полного прекращения переговорного процесса демонстрировала, что киевские власти не готовы вести серьезный разговор, считает Песков.

«Ни Президент, ни министр (глава МИДа Сергей Лавров – прим.ред.) никогда не говорили о закрытии двери для переговоров», – приводит РИА Новости слова пресс-секретаря Президента РФ.

Он напомнил, что еще первые — весенние — раунды мирных переговоров, которые состоялись в Белоруссии, выявили «отсутствие у украинской стороны желание что-либо серьезно обсуждать».

Напомним, между делегациями Москвы и Киева прошло несколько раундов очных и дистанционных переговоров. Последняя очная встреча состоялась в Стамбуле, где российская сторона передала киевским властям документ со своими условиями урегулирования конфликта. Однако вскоре после этого Киев вышел из переговоров по указу украинского лидера Владимира Зеленского, который заявил, что не видел никакого документа от России.

Президент РФ Владимир Путин накануне заявил, что договоренности между сторонами практически были достигнуты, но в последний момент украинские власти от них отказались.