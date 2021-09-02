Песков: Москва и Вашингтон ведут диалог по ситуации в Афганистане

Москва и Вашингтон находятся в диалоге по ситуации в Афганистане. Однако разговор лидеров двух стран Владимира Путина и Джо Байдена на эту тему пока не планируется. Об этом на полях Восточного экономического форума журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Пока не было таких планов. Российская и американская стороны находятся в контакте в плане обмена мнениями по тому, как развивается ситуация в Афганистане», — цитирует издание представителя Кремля. Песков также добавил, что «каких-либо контактов на высшем уровне пока не планируется».

Он также напомнил, что обстановку в республике Путин обсуждал в каждом из последних разговоров с зарубежными лидерами.