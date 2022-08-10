Песков: Многие страны переходят грани разумного, но отрицать Россию — это невозможно

Многие страны переходят грани разумного в отношении России. Такое заявление сделал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение литовских властей лишить фигуристов Повиласа Ванагаса и Маргариты Дробязко госнаграды за участие в российском шоу.

«Действительно, мы видим, что очень многие страны, ну, переходят какие-то границы разумного. Ну, можно ли отрицать Чайковского? Нельзя. Можно ли отрицать Россию? Нельзя. Хотите, не хотите — это просто невозможно», — заявил представитель Кремля в эфире программы «Вести» на телеканале «России 1».

Он также отметил, что нельзя отрицать награды, которые спортсмены выиграли, выступая за Литву. По его словам, власти могут попытаться аннулировать их заслуги указом, но все равно у спортсменов останутся люди, которые любят их и восхищаются их творчеством.