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Ру Тат
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Здоровье
12 декабря 2022  14:46

Песков: Многие сотрудники Кремля заразились свиным гриппом

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Песков: Многие сотрудники Кремля заразились свиным гриппом

Многие жители России, в том числе сотрудники администрации Президента, болеют вирусными заболеваниями, в частности – гриппом, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Грипп у нас приходит не первый раз. Грипп – это то, с чем мы живем много лет, и, естественно, все принимают необходимые меры предосторожности. Это обычный процесс. Но болеет много людей, действительно. И у нас на работе много болеет», – сказал Песков (цитата по РИА Новости).

В Кремле, по словам Пескова, продолжает действовать масочный режим, а многие сотрудники уже привились.

Напомним, в минувшие выходные Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что в республике растет заболеваемость вирусными инфекциями и призвал усилить профилактические меры. За прошлую неделю по коронавирусу рост заболеваемости в Татарстане составил 14%, по ОРВИ и гриппу – 25%.

Татарстанский инфекционист ранее объяснила, как избежать заражения свиным гриппом. В частности, самой первой мерой профилактики против свиного гриппа является вакцинация, а также соблюдение респираторного этикета, подробнее – по ссылке.

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