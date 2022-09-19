Песков: Любые претензии Украины на Крым получат должный ответ

Любые претензии Украины на российские территории, в том числе Крым, не будут оставлены без ответа. Таким образом на заявления офиса Президента Украины отреагировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации, поэтому любые претензии на российскую территорию получат должный ответ», — цитирует его ТАСС.

Пресс-секретарь Президента России напомнил, что ДНР и ЛНР — это независимые государства и спецоперация проводится по их просьбе.

«Республики Донбасса — это независимые государства, независимость которых признана Российской Федерацией и которые запросили помощи в обеспечении своей безопасности у России, что Россия и делает», — заметил Песков.

Ранее в офисе украинского Президента призвали Запад к поставкам ракет большой дальности. С помощью них планируется обстрел, в частности, территории Крыма.