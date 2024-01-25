Песков: Линия Запада на сдерживание России никуда не уходила, сейчас она на пике

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Запад всегда шел по линии сдерживания России, время от времени ситуация обостряется. Такое мнение высказал пресс-секретарь российского Президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Линия на сдерживание нашей страны, давления на нее никуда не уходила, она временами обостряется, временами уходит в пассив. Сейчас она находится, наверное, на пике», – сказал представитель Кремля.

По его мнению, это подтверждают военные учения.

Песков отметил, что страны Запада занимают жесткую антироссийскую позицию, которую определяет Вашингтон.

«Политика этого Альянса определяется за океаном, в Вашингтоне», – сказал пресс-секретарь Президента РФ.