Песков: Кремль знает, что Анкара хочет присоединиться к ШОС, но есть противоречия

В Кремле знают, что Анкара намерена присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), однако есть ряд противоречий, которые связаны с позицией Турции. Об этом заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА «Новости».

Он объяснил, что одно из этих противоречий связано с обязательствами и с позицией по основополагающим вопросам для Турции как члена НАТО. А другое - с мировоззрением, закрепленном в основополагающих документах ШОС. Также есть ряд тем, которые требуют обсуждения, рассказал Песков журналистам.

Напомним, о том, что Анкара преследует цель стать членом ШОС, ранее заявлял Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.