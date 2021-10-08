Песков ответил на вопрос о формате участия Путина в саммите СНГ

Кремль своевременно сообщит, в каком формате Президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите СНГ, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы сообщим об этом своевременно», — сказал Песков, отвечая на вопрос об участии главы государства в предстоящем заседании.

Ранее сообщалось, что Совет министров иностранных дел и Совет глав государств СНГ пройдет в Минске 14-15 октября. Накануне Президенты России и Беларуси обсудили по телефону вопросы подготовки предстоящих саммитов ЕАЭС и СНГ в Минске, а также заседания Высшего Госсовета.