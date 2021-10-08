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8 октября 2021  14:40

Песков ответил на вопрос о формате участия Путина в саммите СНГ

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Кремль своевременно сообщит, в каком формате Президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите СНГ, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС. 

«Мы сообщим об этом своевременно», — сказал Песков, отвечая на вопрос об участии главы государства в предстоящем заседании.

Ранее сообщалось, что Совет министров иностранных дел и Совет глав государств СНГ пройдет в Минске 14-15 октября. Накануне Президенты России и Беларуси обсудили по телефону вопросы подготовки предстоящих саммитов ЕАЭС и СНГ в Минске, а также заседания Высшего Госсовета.

#Владимир Путин #дмитрий песков #саммит снг
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