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Политика 30 мая 2024 16:14

Песков: Кремль не видит опасности для туристов в Краснодарском крае из-за ВСУ

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В Кремле пока не видят опасности для потока туристов в Краснодарский край на фоне обстрелов со стороны ВСУ. Так сказал пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что поток туристов там уже начался. Причем он ожидается весьма высоким не только летом, но и в другие времена года. Однако опасности в этом власти не видят никакой, резюмировал Песков.

Напомним, в мае украинская армия стала стрелять по объектам на территории Краснодарского края. Так, 30 мая обломки беспилотника ВСУ упали на трансформаторную подстанцию недалеко от села Волна. Еще ранее БПЛА атаковали гражданскую инфраструктуру в Туапсе и в Новороссийске.

#Дмитрий Песков #Краснодарский край #всу #обстрел
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