Песков: Контакты по возможной встрече Путина и Зеленского есть, однако идут они непросто

Контакты по подготовке к гипотетическим переговорам Президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского ведутся, однако никаких конкретных решений о сроках и повестке встречи нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Президента РФ Владимира Путина.

«Действительно, контакты ведутся, с нашей стороны мой коллега [заместитель руководителя Администрации Президента РФ Дмитрий] Козак принимает в них участие. Действительно, есть определенные наброски возможных тем к обсуждению», — объяснил Песков.

По его словам, «процесс идет непросто». «Пока наброски широкими мазками, скорее концептуальные, а не предметные, гипотетической повестки дня гипотетической встречи», — рассказал пресс-секретарь Президента РФ.