Песков: Киев лжет по поводу событий в Буче

В Кремле назвали версию Украины о событиях в Буче инсценировкой, дезинформацией и ложью. Как сказал пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, Киев не гнушается никаких подлогов.

Напомним, ранее представителя Кремля спросили о возможных планах очередной инсценировки Киевом поражения мирных граждан от якобы ударов российских военнослужащих. Песков ответил, что власти Украины просто дезинформируют всех, не гнушаясь при этом ничем.

«Мы помним тоже информационную операцию с инсценировкой в Буче: так оно и было», — цитирует пресс-секретаря российского лидера ТАСС.

Песков добавил, что Киев уже много раз дезинформировал и врал, это хорошо известно. А вот по поводу возможных новых украинских акций по дезинформации, то тут Песков советовал обратиться к спецслужбам.