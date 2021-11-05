Песков: Как и в России, в Беларуси внешнюю политику определяет Президент

В Беларуси, как и в России, определением внешней политики занимается Президент, а не парламент. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в передаче «Соловьев Live» председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Нацсобрания Беларуси Андрей Савиных сказал, что «и де-факто, и де-юре Крым давно был признан российским белорусской стороной».

«В Беларуси парламент не определяет внешнюю политику. Как и у нас, это прерогатива Президента», — прокомментировал это высказывание на радиостанции «Говорит Москва» Песков.

Крым вошел в состав России после референдума, который состоялся на полуострове в 2014 году. Тогда за вхождение в РФ отдали голоса 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% — Севастополя. Руководство России не раз подчеркивало, что население полуострова проголосовало за воссоединение демократическим путем и в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».