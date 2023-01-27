Песков: Из-за отсутствия гибкости у США мы не движемся к переговорам по Украине

Позиция США остается диаметрально противоположной российской. Из-за отсутствия какой-либо гибкости в их политике пока нет никакого движения к переговорам по Украине. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова сообщает ТАСС.

«Нет, по-прежнему ничего не просматривается», — отметил он, отвечая на вопрос об урегулировании ситуации дипломатическим путем.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Штаты готовы смягчить антироссийские санкции в обмен на вывод войск России с Украины и «возвращение территорий».

«Значение заявлений госпожи Нуланд мы совершенно не склонны преувеличивать, ничего нового сказано не было», — подчеркнул Песков, отметив «отсутствие какого-то маневра или гибкости в позиции США».