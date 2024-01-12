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Песков: Истеблишмент США начинает спрашивать, куда Киев тратит их деньги
С каждым днем всё больше представителей американского истеблишмента начинают задавать вопросы об эффективности финансовой помощи Украине и о том, куда Киев направляет эти «астрономические» средства. О своем видении ситуации заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Мы видим, что в Соединенных Штатах продолжаются внутренние дебаты, внутренние процессы. Всё больше и больше представителей политического истеблишмента интересуются краеугольным вопросом, куда тратятся их деньги, деньги американских налогоплательщиков, эффективно ли были потрачены астрономические суммы, которые за прошлый год были выделены киевскому режиму», — цитирует пресс-секретаря Президента РФ ТАСС.
Ранее координатор Совета нацбезопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что США прекращают поставки военной техники Украине из-за отсутствия средств в бюджете.
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