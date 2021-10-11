Песков исключил возможность обсуждения с Украиной вопроса принадлежности Крыма

Вопроса принадлежности Крыма для властей России не существует, обсуждаться с Украиной он не будет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Внештатный советник главы офиса Президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович ранее заявил, что «Крым может быть деоккупирован за пять минут решением главы Российской Федерации».

«Нет. Для Кремля такого вопроса не существует», — сказал Песков, отвечая на вопрос, готов ли Кремль обсуждать этот вопрос при организации переговоров Президента РФ Владимира Путина с его украинским коллегой.