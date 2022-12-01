Песков: Идея Запада создать спецтрибунал по Украине не будет иметь никакой легитимности
Инициатива ряда западных стран создать трибуналы по расследованию действий РФ на Украине не будут иметь никакой легитимности. Об этом сказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
«Что касается попыток учредить какие-то трибуналы, они не будут иметь никакой легитимности, не будут нами приняты и будут нами осуждаться», — заявил представитель Кремля.
Он добавил, что российские следователи ведут кропотливую работу «по фиксации всех преступлений киевского режима», она ведется «практически ежечасно».
По словам Пескова, очень важно к этому присовокупить информацию и данные о тех преступлениях, которые совершались киевским режимом с 2014 года и на которые Москва не видела «критической реакции со стороны так называемого коллективного Запада».
Ранее Еврокомиссия предложила создать фонд из замороженных 300 млрд евро активов Центробанка России и 19 млрд евро частных активов, чтобы инвестировать эти средства под управлением ЕС, прибыль использовать для компенсационных выплат Украине. Чтобы экспроприация российских средств была легальной, предлагается создать международный антироссийский суд и заручиться для его создания поддержкой ООН.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что предложение создать некий трибунал по Украине под эгидой всемирной организации — попытка придать беззаконию Запада в отношении России некую форму легитимности.