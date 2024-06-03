Песков: И Россия, и Китай заинтересованы в углублении энергодиалога

Москва уверена, что все необходимые договоренности с Пекином по вопросу поставок энергоресурсов будут достигнуты. Об этом сказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Что касается аспектов коммерческих переговоров, которые ведутся, то, безусловно, они являются не публичными. Это совершенно нормально, что каждая страна отстаивает свои интересы. И здесь переговоры будут продолжаться, потому что на это есть политическая воля руководства двух стран», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов о том, предлагала ли Москва китайской стороне покупать газ по ценам своего внутреннего рынка.

Песков отметил, что тема сотрудничества в сфере энергопоставок «действительно была в повестке дня переговоров» российского и китайского лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина — это было зафиксировано в подписанной двусторонней декларации.

«<...> и Россия, и Китай, это было подтверждено лидерами двух стран, заинтересованы в продолжении и углублении энергодиалога», — заключил представитель Кремля.

Напомним, Президент России побывал в Китае с рабочим визитом 16-17 мая, что стало первой зарубежной поездкой Владимира Путина после переизбрания на пост главы государства.