Песков: Готовности к разговору Путина и Байдена пока нет

На сегодняшний день готовности к диалогу президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена по гарантиям безопасности на высшем уровне пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Очевидно, что пока нет готовности для разговора на высшем уровне. Еще раз повторяю, общая картина пока не составлена, было бы наивным полагать, что один раунд переговоров даст исчерпывающий результат, но повода для оптимизма пока не так много, работа будет продолжена», — сказал Песков.

В этом контексте представитель Кремля отметил, что работа дипломатов по вопросу гарантий безопасности будет продолжена.

Ранее Песков сообщил, что в московском Кремле пока не обсуждался вопрос о новой встрече президентов России и США и многое будет зависеть от результатов переговоров по гарантиям безопасности.

Накануне, 10 января, в Женеве прошли переговоры делегаций России и США по гарантиям безопасности. Мероприятие состоялось в закрытом формате в американском постпредстве при отделении ООН. Российскую делегацию возглавляли заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин, а американской руководила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.