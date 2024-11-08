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Политика 8 ноября 2024 14:10

Песков: Готовность к переговорам не означает изменение целей СВО

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Готовность Президента РФ Владимира Путина обсуждать урегулирование украинского кризиса с избранным лидером США Дональдом Трампом не говорит об изменении целей специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Президент ни разу не говорил, что цели специальной военной операции меняются, наоборот, он неоднократно повторял, что они остаются прежними. Все это касается интереса безопасности нашей страны, русских людей, проживающих там», – сказал представитель Кремля журналистам.

Во вторник, 5 ноября, в США состоялись президентские выборы, победу на которых одержал республиканец Дональд Трамп. Накануне его с победой поздравил российский лидер Владимир Путин.

#Дмитрий Песков #Владимир Путин #Дональд Трамп #СВО
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