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Песков: Европе придется на новых основах выстраивать отношения с Россией
Географически Европе никуда не деться от России, поэтому ей придется заново выстраивать с ней отношения. Однако они не будут прежними, Москва запомнила и учла, как с ней обращались, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Все равно придется договариваться о том, как мы будем жить», — цитирует его ТАСС.
Песков уверен, что в прежнем виде отношения восстановить уже не получится. Более того, этого «никто не захочет», в первую очередь сама Россия.
«Мы имели большой опыт отношения к нам европейцев. И этот опыт мы всегда будем учитывать при выстраивании отношений», — подчеркнул представитель Кремля.
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