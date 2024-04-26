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Политика 26 апреля 2024 14:55

Песков: Европе придется на новых основах выстраивать отношения с Россией

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Географически Европе никуда не деться от России, поэтому ей придется заново выстраивать с ней отношения. Однако они не будут прежними, Москва запомнила и учла, как с ней обращались, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Все равно придется договариваться о том, как мы будем жить», — цитирует его ТАСС.

Песков уверен, что в прежнем виде отношения восстановить уже не получится. Более того, этого «никто не захочет», в первую очередь сама Россия.

«Мы имели большой опыт отношения к нам европейцев. И этот опыт мы всегда будем учитывать при выстраивании отношений», — подчеркнул представитель Кремля.

#Дмитрий Песков #европа
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