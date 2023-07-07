Песков допустил введение санкций против «Нафтогаза»: Не позволим ущемлять интересы России

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Россия может ввести санкции против украинского «Нафтогаза» в случае дальнейших недобросовестных действий. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Москва не допустит ущемления интересов России. «Было достаточно аргументированное заявление главы „Газпрома“. Там были изложены причины, почему такая возможность не исключена», — цитирует Пескова ТАСС.

Как ранее сообщал Алексей Миллер, «Нафтогаз» не оставляет попыток организовать суды в связи с транзитом российского газа в Европу. В то же время компания сама нарушает данные обязательства.