Песков допустил, что россияне могут встретить Путина за рулем на дороге

Президент России Владимир Путин теоретически может оказаться за рулем автомобиля на соседней полосе движения. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина, передает «ТАСС».

Поводом для обсуждения стала недавняя поездка президента, когда он лично приехал на автомобиле за своей школьной учительницей Верой Гуревич, приглашенной на ужин в Кремль. Она прибыла в Москву по приглашению главы государства на празднование Дня Победы, после чего для нее организовали культурную программу. К гостинице на Арбате Путин подъехал самостоятельно, находясь за рулем внедорожника Aurus.

Путин имеет водительский стаж более 50 лет. За это время он управлял различными автомобилями — от своего первого «Запорожца», а также «Жигулей» и «Волги» до современных отечественных моделей, включая Lada Kalina, Lada Vesta, Lada Aura и автомобили марки Aurus.

Опыт президента не ограничивается легковым транспортом. Так, во время открытия Крымского моста он находился за рулем «КамАЗа».

Дмитрий Песков ранее также рассказывал, что глава государства самостоятельно водит автомобиль на территории своих резиденций. По его словам, пассажирами президента периодически становились зарубежные лидеры, приезжавшие в Россию с официальными визитами. В частности, вместе с Путиным ездили президенты Белоруссии, Казахстана и Узбекистана — как в Ново-Огареве, так и в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.

Кроме того, во время программы «Итоги года» в декабре 2025 года президент рассказывал, что иногда самостоятельно ездит по Москве инкогнито. По его словам, такие поездки случаются редко, однако позволяют увидеть происходящее в разных районах города и оказываются полезными.