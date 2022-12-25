Песков: Для России неприемлемы ценовые потолки, пусть даже и щедрые

Для России неприемлемы потолки цен на нефть и газ. Не изменит ее решение и то, что планки установлены достаточно высокие, заявил в передаче «Москва. Кремль. Путин» пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

«Это вмешательство в процессы рыночного ценообразования, — объяснил он. — И если сегодня согласиться на такой щедрый потолок, то завтра придется согласиться на потолок, который ущемляет интересы [страны]».

Песков полагает, что принятие подобных лимитов уничтожит процесс ценообразования. Поэтому Россия никогда не согласится с такими условиями.

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не станет продавать нефть в страны, поддержавшие потолок цен. Она найдет другие, более выгодные рынки, а при необходимости готова даже рассмотреть вариант со снижением добычи нефти.