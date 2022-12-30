Песков: Для Путина никогда не было важным, предвыборный это год или нет
Работа Президента РФ Владимира Путина никогда не зависела от того, предвыборный это год или нет, ему важны осязаемые результаты. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
«Тем более когда речь идет о таком судьбоносном моменте в истории России, где ответственность каждого кратно повышается», — добавил представитель Кремля.
Песков также отметил, что выборы Президента России в 2024 году запланированы и так или иначе состоятся. Однако, по его словам, главным в работе Путина в следующем году будут дела, которые необходимо завершить «на 100% эффективно и победоносно» (судя по подбору слов, речь идет о специальной военной операции на Украине).