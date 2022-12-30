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Политика
30 декабря 2022  14:33

Песков: Для Путина никогда не было важным, предвыборный это год или нет

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Работа Президента РФ Владимира Путина никогда не зависела от того, предвыборный это год или нет, ему важны осязаемые результаты. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песковсообщает РИА Новости.

«Тем более когда речь идет о таком судьбоносном моменте в истории России, где ответственность каждого кратно повышается», — добавил представитель Кремля.

Песков также отметил, что выборы Президента России в 2024 году запланированы и так или иначе состоятся. Однако, по его словам, главным в работе Путина в следующем году будут дела, которые необходимо завершить «на 100% эффективно и победоносно» (судя по подбору слов, речь идет о специальной военной операции на Украине).

#Владимир Путин #Дмитрий Песков #выборы президента рф
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