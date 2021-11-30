Песков: Для продолжения транзита газа через Украину необходимо найти покупателей в Европе

Транзит российского газа через Украину после 2024 года можно будет обсуждать в том случае, если у «Газпрома» появятся покупатели на это топливо в Европе, напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил о том, что Россия избегает переговоров с Украиной о продлении контракта о транзите газа после 2024 года.

«Что касается транзитных дел, то этот вопрос нужно адресовать "Газпрому"», — прокомментировал это заявление Песков.

Он также отметил, что Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о том, что для того, чтобы заниматься транзитом газа, сначала нужно найти покупателей в Европе.

«Пока „Газпром“ не определится по этой линии, то, соответственно, обсуждение темы транзита стоит во вторую очередь. Сначала газ нужно продать», — подчеркнул представитель Кремля.

В октябре 2021 года Путин поручил министру энергетики РФ Николаю Шульгину проконтролировать исполнение обязательств по транзиту газа в Европу через территорию Украины, чтобы выполнить все ранее заключенные договоренности.