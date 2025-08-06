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Общество 6 августа 2025 08:23

Песков: для нормализации отношений между Россией и США нужно время

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Для нормализации отношений между Россией и США потребуется время, заявил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Конечно, есть инерция этого процесса… Нужно время, для того чтобы реализовались попытки выведения двусторонних отношений на нормальную траекторию», – цитирует его слова издание.

По словам Пескова, в отношениях Москвы и Вашингтона произошло беспрецедентное ухудшение при администрации бывшего американского президента Джо Байдена.

#США #Россия #Дмитрий Песков
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