Песков: для нормализации отношений между Россией и США нужно время

Для нормализации отношений между Россией и США потребуется время, заявил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Конечно, есть инерция этого процесса… Нужно время, для того чтобы реализовались попытки выведения двусторонних отношений на нормальную траекторию», – цитирует его слова издание.

По словам Пескова, в отношениях Москвы и Вашингтона произошло беспрецедентное ухудшение при администрации бывшего американского президента Джо Байдена.