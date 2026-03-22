Песков: действия против Ирана привели к сплочению народа вокруг руководства страны

Военные действия против Ирана способствовали большей консолидации иранского народа вокруг руководства страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, война имеет тенденцию к расширению границ. В начале кампании речь шла о желании сменить режим в Тегеране, однако каждое такое действие приводит к тому, что народ Ирана объединяется вокруг своего руководства.