Политика 22 марта 2026 18:01

Песков: действия против Ирана привели к сплочению народа вокруг руководства страны

Военные действия против Ирана способствовали большей консолидации иранского народа вокруг руководства страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, война имеет тенденцию к расширению границ. В начале кампании речь шла о желании сменить режим в Тегеране, однако каждое такое действие приводит к тому, что народ Ирана объединяется вокруг своего руководства.

