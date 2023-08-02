Песков: Даже уважаемые западные СМИ «впряглись» в работу по методичкам военной цензуры

Средства массовой информации на Западе сегодня не публикуют объективную информацию, даже если это статусные издания, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, западные СМИ живут «в состоянии абсолютной военной цензуры», участвуя в создании фейковых новостей.

Песков признал, что на Западе много серьезных СМИ и хороших журналистов, однако заявил, что они вынуждены вести войну против России. От спецслужб они получают «методички» и сливы, на которых строят свою работу. При этом многие их материалы являются фейками, убежден пресс-секретарь Президента РФ.

«Специально, профессионально подготовленными фейками. И они впряглись в эту работу на круглосуточной основе», – подчеркнул Песков (цитата по РИА Новости).

Россия в свою очередь пытается донести до людей свою правоту, однако на Западе «сдожно поддаются убеждению», заключил он.