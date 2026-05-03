Песков: даже при снижении экспорта нефти доходы российских компаний могут вырасти

Рост мировых цен на нефть окажет влияние на российские компании и бюджет, даже при возможном снижении объемов экспорта. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, передают «Вести».

По его словам, в случае, если часть российской нефти будет выпадать с мирового рынка из-за ударов Киева по объектам в РФ, то стоимость нефти вырастет.

«Что это будет означать? Что даже при меньшем количестве нефти, отправленной на экспорт, наши компании будут зарабатывать больше денег, и больше денег будет получать наше государство», – сказал Песков.

Он отметил, что таким образом интересы России будут обеспечены.

«Но главное, конечно, нам все-таки продолжать для того, чтобы застраховать себя от дальнейших рисков подобных террористических атак киевского режима», – добавил он.