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Политика
3 января 2022  21:26

Песков: Дата проведения саммита «пятерки» Совбеза ООН пока неизвестна

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Дата возможного саммита постоянных членов Совбеза ООН — РФ, Великобритании, США, КНР и Франции — пока не определена. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова сообщает ТАСС.

«Дат пока нет», — заявил он в ответ на вопрос о возможных сроках проведения мероприятия.

Предложение провести такой саммит принадлежит главе российского государства Владимиру Путину. Его инициатива была поддержана и другими представителями «пятерки».

#Совбез ООН #саммит #Дмитрий Песков
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