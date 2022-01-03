Песков: Дата проведения саммита «пятерки» Совбеза ООН пока неизвестна

Дата возможного саммита постоянных членов Совбеза ООН — РФ, Великобритании, США, КНР и Франции — пока не определена. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова сообщает ТАСС.

«Дат пока нет», — заявил он в ответ на вопрос о возможных сроках проведения мероприятия.

Предложение провести такой саммит принадлежит главе российского государства Владимиру Путину. Его инициатива была поддержана и другими представителями «пятерки».