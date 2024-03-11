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Песков дал комментарий по поводу смены главнокомандующего ВМФ
Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал новость о смене главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) России. Представитель Кремля сказал, что открытых (опубликованных) указов еще не было, а закрытые в Кремле не комментирует.
Напомним, ранее ряд СМИ сообщали, что Николай Евремов покидает пост главкома ВМФ. Причем временно исполнять обязанности главкома ВМФ будет командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев. Комментируя эту информацию, Песков сказал следующее:
«Есть указы с грифом "секретно", я не могу их комментировать. Открытых указов, которые подлежат публикации, на этот счет не было», - цитирует его ТАСС.
Также ситуацию о смене главнокомандующего не подтвердило и Минобороны России.
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