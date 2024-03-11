news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Политика 11 марта 2024 14:14

Песков дал комментарий по поводу смены главнокомандующего ВМФ

Скопировать ссылку

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал новость о смене главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) России. Представитель Кремля сказал, что открытых (опубликованных) указов еще не было, а закрытые в Кремле не комментирует.

Напомним, ранее ряд СМИ сообщали, что Николай Евремов покидает пост главкома ВМФ. Причем временно исполнять обязанности главкома ВМФ будет командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев. Комментируя эту информацию, Песков сказал следующее:

«Есть указы с грифом "секретно", я не могу их комментировать. Открытых указов, которые подлежат публикации, на этот счет не было», - цитирует его ТАСС.

Также ситуацию о смене главнокомандующего не подтвердило и Минобороны России.

#Дмитрий Песков #ВМФ #смена
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100