Психологически Президенту Украины Владимиру Зеленскому хотелось бы, чтобы ни России, ни ее Президента Владимира Путина не было. Однако чем быстрее он осознает обратное, тем лучше для Украины и ее народа. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя сомнения украинского лидера в том, жив ли российский Президент.

«Россия и Путин — это и для Украины, нынешней Украины, и для Зеленского — это большая проблема <...> Но чем раньше он осознает, чем раньше украинский режим осознает и отдаст себе отчет в том, что Россия и Путин есть и будут <...>, тем лучше для такой страны, как Украина», — заметил он.

Пресс-секретарь Президента РФ добавил, что Киеву так или иначе придется учесть требования Москвы. И чем раньше это произойдет, тем быстрее закончится конфликт и начнется восстановление Украины после трагедии, устроенной киевским режимом.