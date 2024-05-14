Песков: Блинкен приехал в Киев из-за нервозности Европы и США по поводу СВО

Продолжающаяся специальная военная операция заставляет европейских, американских и украинских политиков испытывать нервозность. Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев происходит на фоне таких настроений, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока нечего комментировать. Нам известно, что господин Блинкен прибыл в Киев, нам известно также о той нервозности, которую сейчас испытывают не только в самом Киеве, но и в европейских столицах, в Вашингтоне в связи с продолжающейся специальной военной операцией», — приводит слова Пескова ТАСС.

Он подчеркнул, что Россия по-прежнему намерена достичь своих целей.