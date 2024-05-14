Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Песков: Блинкен приехал в Киев из-за нервозности Европы и США по поводу СВО
Продолжающаяся специальная военная операция заставляет европейских, американских и украинских политиков испытывать нервозность. Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев происходит на фоне таких настроений, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Пока нечего комментировать. Нам известно, что господин Блинкен прибыл в Киев, нам известно также о той нервозности, которую сейчас испытывают не только в самом Киеве, но и в европейских столицах, в Вашингтоне в связи с продолжающейся специальной военной операцией», — приводит слова Пескова ТАСС.
Он подчеркнул, что Россия по-прежнему намерена достичь своих целей.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»